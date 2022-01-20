في حادث تزلج... وفاة الممثل الفرنسي غاسبار أوليه عن 37 عاماً

توفي الممثل الفرنسي غاسبار أوليه عن عمر يناهز 37 عاماً الأربعاء إثر حادث تزلج على الجليد في جبال الألب، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.
وكان أوليه الوجه الدعائي لعطر "بلو دو شانيل" الرجالي، وعُرف بتجسيد شخصية مصمم الأزياء إيف سان لوران في فيلم عام 2014. كما اشتهر بلعب دور هانيبال ليكتر في فيلم "هانيبال رايسينغ" (2017).
ويُذكر أن غاسبار أوليه قد فاز بجائزة "سيزار" الفرنسية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "إنها فقط نهاية العالم".
وأعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن تعازيه وحزنه، وكتب على تويتر: "فقدت السنيما الفرنسية موهبة عظيمة، مفعمة بالسحر والطاقة".