اليسا ترتدي الفروة السعوديّة فوق فستانها على المسرح في الرياض: "البرد قارس"

في حفلها الجديد الّذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة، تحوّلت النجمة اليسا الى حديث روّاد الإنترنت بعدما أطلّت على المسرح مُرتديةً الفروة السعوديّة.

في التفاصيل، عانت الفنانة اليسا من الطقس البارد خلال إحيائها حفلها الأخير على مسرح "أبو بكر سالم"، فارتدت الفروة فوق فستانها وشكرت الجمهور على حضورهم بالقول ""كلكم ذوق... في البرد القارس موجودين، ومعبيين الصالة".

في سياقٍ متصل، اخترق وسم "اليسا في موسم الرياض" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على تويتر في علعديد من البلدان ومن بينها السعودية ولبنان ومصر.