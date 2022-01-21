بالدموع... أديل تؤجل جولتها الغنائية في لاس فيغاس بسبب كورونا

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بالدموع والاعتذارات أعلنت المغنية البريطانية أديل تأجيل سلسلة من الحفلات الموسيقية في لاس فيغاس كان مقررا أن تبدأ اليوم جمعة بسبب إصابة نصف طاقم العمل بمرض كوفيد-19.وكان مقررا أن تبدأ أديل إقامة لمدة ثلاثة شهور في فندق سيزرس بالاس فيما كانت ستصبح أول عروض تقدمها على خشبة المسرح منذ 2017.وقالت أديل في منشور مصور على إنستغرام "حاولنا بكل السبل قطعا كي نتمكن من القيام بالأمر في الوقت الملائم... نصف طاقم العاملين معي، نصف فريقي مريض بكوفيد وما زال. من المستحيل تقديم العرض".ورددت أديل كلمة "آسفة" ثماني مرات في رسالتها التي بلغت مدتها 92 ثانية، خاصة لمن سافروا إلى لاس فيغاس لحضور العروض.وقالت إن التعطيل منعها من تقديم العرض على النحو المثالي المطابق لمعاييرها وتعهدت بتحديد موعد جديد له.كانت أديل ستقدم العروض الحية على المسرح بعد صدور أحدث ألبوماتها "30" الذي طُرح في تشرين الثاني في 30 بلدا.