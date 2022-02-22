فنّ 22 شباط 2022 - 07:37 22/02/2022 07:37:57 غسان سركيس في تصريحات جريئة... ماذا قال عن رياض سلامة وغادة عون والانتخابات المقبلة؟

غسان سركيس في تصريحات جريئة في Pop Quiz... ماذا قال عن رياض سلامة وغادة عون والانتخابات المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

حلّ المدرّب غسان سركيس ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon، وأطلق مجموعة من التصريحات الجريئة. فماذا صرّح غسان سركيس عن اللاعب فادي الخطيب؟ وما رأيه بالإجراءات الّتي تتّخذها القاضية غادة عون في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ وبرأيه أي حزب سيكون الخاسر الأكبر في الانتخابات النيابيّة المقبلة؟ وأي سياسي يتمنّى أن يكون على خطى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالإنسحاب من السياسة اللبنانيّة؟ وما هي النقاط الّتي يتّفق فيها مع التيار الوطني الحرّ؟ وهل يؤيّد أن يكون رئيس الجمهوريّة المقبل من مسقط رأسه بكفيا؟ الإعلان الإجابة على كلّ هذه الاسئلة في هذه الحلقة من Pop Quiz:

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