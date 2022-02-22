وفاة الموسيقي البريطاني جمال إدواردز عن عمر 31 عاماً

توفي الموسيقي البريطاني جمال إدواردز الأحد عن عمر ناهز 31 عاماً بعد إصابته بمرضٍ مفاجئ.

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LBCI News Lebanon

توفي الموسيقي البريطاني جمال إدواردز، مؤسس منصة الموسيقى البريطانية عبر الإنترنت (إس.بي.تي.في)، الأحد عن عمر ناهز 31 عاماً بعد إصابته بمرضٍ مفاجئ.

وأسس إدواردز المنصة، الّتي ساعدت في إطلاق مسيرة مجموعة من النجوم منهم المغني إد شيران، في عمر 15 عاماً وحصل على جائزة (إم.بي.إي) في عام 2014 عن إسهاماته في مجال الموسيقى.

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وكان إدواردز سفيراً لمؤسسة "برنسس تراست" الخيرية الّتي أسسها ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

وأعلنت والدته بريندا الخبر في بيانٍ نشرته على تويتر "أؤكد بأعمق مشاعر الحزن أن ابني الرائع جمال إدواردز توفي صباح أمس بعد إصابته بمرض مفاجئ"، مضيفةً "كان جمال مصدر إلهام لي وللكثيرين. يستمر حبنا له، ويستمر إرثه".

وأشاد الكثيرون بإدواردز، من بينهم الأمير تشارلز ورئيس بلدية لندن صادق خان، حيث نشر الأخير على تويتر "فقدت الموسيقى وقطاع الترفيه البريطاني أحد ألمع نجومها. قلبي مع أحباء جمال في هذا الوقت الحزين للغاية".