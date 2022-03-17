لانتهاكه سياسة التحرش... إنستغرام تعلق حساب كاني ويست لمدة 24 ساعة

علقت شركة فيسبوك حساب النجم كاني ويست من تطبيق انستغرام لمدة 24 ساعة، لانتهاكه سياسة التحرش.

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LBCI News Lebanon

علقت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، حساب النجم كاني ويست من تطبيق انستغرام لمدة 24 ساعة، لانتهاكه سياسة التحرش وتقديم محتوى عنيف موجه لبيت ديفيدسون، حبيب زوجته السابقة كيم كارداشيان.

ووفقاً لمتحدث باسم ميتا، قامت المنصة بحذف المحتوى الّذي نشره كاني ويست لانتهاكه سياسة الشركة المتعلقة بخطاب الكراهية ومضايقة الآخرين. نتيجة لذلك، تم منع ويست من النشر والتعليق وإرسال أو تلقي الرسائل المباشرة لمدة 24 ساعة.

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وجاء هذا القرار في أعقاب توجيه ويست افتراءاً عنصرياً على مضيف برنامج "The Daily Show"، تريفور نوح، الأربعاء، عبر منشور على إنستغرام بعدما ناقش الأخير الخلاف المستمر بين ويست وزوجته السابقة وحبيبها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، خلال برنامجه ليل الثلاثاء.