هيفاء وهبي في الصدارة على إنستغرام... الأكثر تأثيراً وتفاعلاً

مرّة جديدة، تصدّرت النجمة هيفاء وهبي على تطبيق إنستغرام، وذلك ضمن قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).

في التفاصيل، إحتلّت الديفا هيفاء وهبي المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين اللبنانيين على انستغرام، ومن حيث التفاعل معها من قبل حسابات لبنانيّة موثوقة وحقيقيّة.

وغالباً ما يصبح هاشتاغ اسم هيفاء وهبي ترند على جميع منصّات التواصل الإجتماعي بعد كل منشورٍ جديد تشاركه مع متابعيها على انستغرام.

‏تجدر الإشارة إلى أن الفنانة هيفاء وهبي تصدّرت أيضاً قائمة نجمات الغناء في الوطن العربي، إستنادًا إلى تصنيف الحسابات الّتي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدّل المشاركة نسبةً للمتابعين.