بفيديو مؤثّر... أرنولد شوارزنيغر يوجّه رسالة لبوتين والجنود الروس

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وجّه الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيغر رسالة شخصية ومؤثّرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى الجنود الروس وطالب بوقف الحرب في أوكرانيا.وفي التّفاصيل، فنشر شوارزنيغر مقطع فيديو مدّته 9 دقائق على صفحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم الخميس واختار كلماته بعناية خاصّة وقال:" لطالما ألهمتني قوّة الشعب الروسي وقلبهم الشجاع...، أعلم أنّكم لن توافقوا على كلامي الذي ينتقد حكومتكم. أنا صديق قديم للشعب الروسي، استمعوا إليّ..."وأضاف:" إلى الجنود الذين يستمعون إلي، تذكروا أن عائلات 11 مليون روسي ربما يعيشون في أوكرانيا. لذلك عند إطلاق أي رصاصة، فأنت تطلق النار على أخ أو أخت.. وللرئيس بوتين أقول: لقد بدأت هذه الحرب. أنت من يقود هذه الحرب. يمكنك إيقاف هذه الحرب.وتابع أرنولد شوارزنيغر: "إن الحكومة الروسية تكذب عليكم بشأن الحرب في أوكرانيا. أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب. ولا القوميين أو النازيين. من هم في السلطة في الكرملين هم من بدأوا هذه الحرب. هذه ليست حرب الشعب الروسي. لا..."كما استذكر شوارزنيغر بعض رحلاته إلى روسيا وأعرب عن محبّته واحترامه للشعب الروسي وختم قائلاً: "أمّا للروس الذي يحتجّون في الشوارع ضدّ هذه الحرب... فقد شهد العالم على شجاعتكم بالفعل!."