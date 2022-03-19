إلغاء حفل روبي في إكسبو دبي: "عدد البطاقات تضاعف بنسبة غير طبيعيّة"

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LBCI News Lebanon

تفاجأ محبّو الفنانة المصريّة روبي بإلغاء حفل نجمتهم المُفضّلة الذي كان من المُقرّر أن تحييه في إكسبو دبي. فما سبب إلغاء الحفل؟

كشفت الفنانة روبي عن ظروف إلغاء الحفل، فكتبت عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها المُوثّق على انستغرام "نظراً للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI، قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 مارس، نظراً لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص، وحيث إن عدد البطاقات قد تضاعف بنسبة غير طبيعية، وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض، وخوفاً على الزائرين وسلامتهم تم الإلغاء، وهذا للتوضيح. وإن شاء الله نتقابل قريب في حفلة تانية".