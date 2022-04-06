مباشرةً بعد حفل "غرامي"... كورتني كارداشيان وترافيس باركر تزوّجا في لاس فيغاس

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استغلّ الثنائي الشهير كورتني كارداشيان وترافيس باركر تواجدهما في لاس فيغاس لحضور جوائز "غرامي" وتزوّجا في إحدى الكنائس عند الساعة 1:45 صباحاً من يوم الإثنين أي بعد ساعات فقط من أداء باركر مباشرة في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2022.وفي التّفاصيل، توّجهت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والموسيقي ترافيس باركر لعقد زواجهما بعد إعلان خطوبتها في تشرين الأوّل وأكّدت المصادر أنهما تزوجا بوجود شخص بزيّ المغني الشهير الفيس وبحضور صاحب الكنيسة وبقيا بملابسهما الخاصّة بالحفل.وزعمت المصادر أنّ هذا الزفاف لن يكون الوحيد، حيث من المرجّح أن يُقام عدد كبير من الاحتفالات بهذه المناسبة.ويُشار إلى أنّ هذا الزواج الأوّل لكورتني مع العلم أنّها أنجبت في السابق ثلاثة أولاد بدون زواج من سكوت ديسيك.