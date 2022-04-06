ليال عبود تصدم المشاهدين في "قبل وبعد": "أكلت 2 كيلو سودة نيّة يومياً خلال الحمل"

في إجابةٍ غير مُتوقّعة، صدمت الفنانة ليال عبود المشاهدين لدى إجابتها على سؤال "قبل الإنجاب، ما هو أغرب أمر قمتِ به خلال فترة الحمل؟"، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI.
في التفاصيل، صرّحت الفنانة ليال عبود "أكلت 2 كيلو سودة نيّة يومياً خلال الحمل" كثلاث وجبات أساسيّة في اليوم، فتفاعل روّاد الإنترنت مع تصريحها بكثافة وأشار البعض الى أن ما قامت به خطير على صحّة المرأة الحامل.
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