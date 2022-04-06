يورغو شلهوب عن الانتخابات: انتحابات وقريباً انتحارات

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LBCI News Lebanon

علّق الممثل يورغو شلهوب على الانتخابات النيابية المُقبلة في لبنان، فكتب عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "هيدي مش انتخابات هيدي انتحابات وأشدّد على الـ "حا"، ولمن تُقال الـ "حا"؟! وقريباً "انتحارات". راحت علينا وراوح مكانك".

وتابع يورغو شلهوب "يكتبلن واحد الخطاب ويعمّموه... نفس الخطاب للجميع، الكلّ مسؤول إلا هم، واللهم يعلم مين كان حاكم البلد؟! واللهم يساعدنا".

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وختم شلهوب منشوره بالقول "قريباً رح تفقع بوجهنا. كمّلوا هيك وكمّلوا تزقيف، يا لطيف. انفجار المرفأ رح يطلع فتيّشي اذا كمّلنا هيك. باي باي يا حلوين".