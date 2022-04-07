القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن "Shape Of You"

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خلصت المحكمة العليا في لندن، يوم الأربعاء، إلى أن نجم البوب البريطاني إد شيران لم يسرق لحن أغنيته الشهيرة "شيب أوف يو"(Shape Of You) ، في قرار ردت فيه طلب كاتب وملحن أغنيات ادّعيا عليه بهذه التهمة.وفي هذا الإطار قال القاضي أنتوني زاكارولي أن شيران (31 سنة) لم يلجأ "لا عمداً ولا سهواً" إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" لاستخدامه في أغنيته "شيب أوف يو" التي حققت نجاحاً عالمياً.وفي تفاصيل الواقعة، نفى إد شيران والمؤلفان الشريكان معه ستيفن ماكوتشن وجون مكديد هذه الاتهامات. وتقدّموا في أيار 2018 بمراجعة إلى المحكمة العليا لكي تصدر قراراً بعدم وجود انتهاك لحقوق الطبع والنشر. وبعد شهرين، في تموز، رفع شكري وأودونوهيو بدورهما دعوى ضدهم.والجدير بالذّكر أنّه في العام 2017 ، كانت أعمال إد شيران الأكثر مبيعاً في العالم وفقاً للاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، بفضل ألبومه الثالث "ديفايد" الذي يتضمن أغنية "شيب أوف يو" التي بلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة "سبوتيفاي" وعدد مشاهديها على "يوتيوب" نحو ستة مليارات.