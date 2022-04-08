طارق سويد في "قبل وبعد": كارمن بصيبص لبطولة مسلسلي الجديد.. ولا أفكّر بستيفاني صليبا

طارق سويد في "قبل وبعد": كارمن بصيبص لبطولة مسلسلي الجديد.. ولا أفكّر بستيفاني صليبا

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LBCI News Lebanon

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا، تحدّث الكاتب والممثل طارق سويد عن تفضيلاته في التعاونات الدراميّة.

في التفاصيل، صرّح طارق سويد أنّه يحبّ الكتابة للممثلة كارمن بصيبص ويختارها لبطولة مسلسلٍ جديد يحمل توقيعه بعدما تعامل معها في مسلسل "عروس بيروت"، كما يحب التعاون مع صديقه الممثل طلال الجردي.

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في إطارٍ متصل، أجاب طارق سويد أن الممثلة ستيفاني صليبا قد طوّرت أداءها التمثيلي لكنّه لا يفكّر بالكتابة لها، ولا يمانع التعاون مجدداً مع المنتج مروان حداد اذا سمح له بإعطاء رأيه بكاستينغ العمل.