في موقع التصوير... وفاة السينمائي البرازيلي برينو سيلفيرا عن عمر 58 عاماً

توفي المخرج البرازيلي برينو سيلفيرا عن عمر يناهز 58 عاماً السبت إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء تصوير أحدث أفلامه.

وأوضحت دار "كونسبيراساو فيلميس" المنتجة لأعماله، في بيانٍ أن برينو سيلفيرا، المشهور بإخراج فيلمي "دويس فيليوس دي فرانسيسكو" في عام 2005 و"غونزاغا" عام 2012، كان "رمزا للثقافة والفن".

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كما قُدمت أعماله في مهرجانات أُقيمت في مدينة تورنتو وهافانا ومونت كارلو. وكان برينو سيلفيرا معروفاً أيضا بإخراجه لأعمال تلفزيونية عالمية.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن المخرج أصيب بنوبة قلبية أثناء تصوير فيلمه الجديد "دونا فيتوريا"، مع الممثلة فرناندا مونتينيغرو، التي اشتُهرت بدورها في فيلم "سنترال دو برازيل" للمخرج والتر ساليس.

ويتمحور فيلم "دونا فيتوريا" المستند إلى قصة حقيقية، حول سيدة عجوز بدأت في تصوير مهربي مخدرات عبر نافذة منزلها ما قادها إلى كشف فضيحة فساد واسعة النطاق. وكان التصوير جاريا في ولاية بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.