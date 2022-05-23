وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع المُلقبة بـ"لالا عيني" عن عمر 92 عاماً

أعلن التلفزيون الجزائري وفاة الفنانة الجزائرية شافية بوذراع عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالاعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، استمرت لأكثر من 50 عاما.

واشتهرت شافية بوذراع من خلال دورها في فيلم "الخارجون عن القانون" للمخرج رشيد بوشارب، الّذي أثار الجدل في مهرجان كان في 2010، وتدور أحداثه حول حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

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كما شاركت بوذراع في فيلم من إنتاج فرنسي بلجيكي عنوانه "شاي بالنعناع" للمخرج عبد الكريم بهلول عام 1984.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوذراع قائلاً: "الفنانة القديرة من طينة الفنانين العالميين... ".

وولدت بوذراع في عام 1930 في مدينة قسنطينة وتزوجت في سنّ مبكرة، أي عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما، من أحد قادة حرب استقلال الجزائر صالح بوذراع، ثم بدأت مسيرتها الفنية في الستينات.

وأُطلق عليها لقب "لالا عيني" نسبةً لدورها الرئيسي في سلسلة "الحريق" المقتبس من رواية الكاتب محمد ديب.