ليليان نمري تفضح مروّج شائعة وفاتها: "حدا يتواصل مع هالبلا ضمير"

نفت الممثلة اللبنانيّة ليليان نمري شائعة وفاتها، بعدما قام أحدهم بنشر خبر مغلوط على فيسبوك جاء فيه "الى جنّات الخلد. وفاة الفنانة الكبيرة ليليان عبده نمري عن عمر 69 سنة. نفسك بالسما ليلو".

في التفاصيل، نشرت الممثلة ليليان نمري نسخة عن المنشور، ونفت الشائعة بالقول "حدا يتواصل مع هالبلا ضمير. من أي نوع هالبشر؟ مفكّر ما في ورايي اخوة ومحبّين؟ الظاهر عاملّي بلوك، اتصرّفوا".

وتابعت نمري "انا مش زعلانة انو موّتني. انا مقهورة ع رفيقتي اللي ركضت متل المجنونة عالبيت. الله يصطفل فيك يا اشباه البشر. ولك ما بتخافوا الله انتو؟ كاتب إنو من هو المغرب وقال: نفسك بالسما ليلو. آه يا هبيلة".