فنّ
07 حزيران 2022 - 05:08
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يزن السيد في Pop Quiz: هيفاء وهبي ممثلة خطيرة وخالد القيش مُستفز في "كسر عضم".. وهذا اسم زوجتي على هاتفي!

يزن السيد في Pop Quiz: هيفاء وهبي ممثلة خطيرة وخالد القيش مُستفز في "كسر عضم".. وهذا اسم زوجتي على هاتفي! Lebanon, news ,lbci ,أخبار عبدالمنعم عمايري, رشا شربتجي, فايز قزق , دومينيك ابو حنا, كسر عضم, خالد القيش, هيفاء وهبي , Pop Quiz,يزن السيد ,يزن السيد في Pop Quiz: هيفاء وهبي ممثلة خطيرة وخالد القيش مُستفز في "كسر عضم".. وهذا اسم زوجتي على هاتفي!
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يزن السيد في Pop Quiz: هيفاء وهبي ممثلة خطيرة وخالد القيش مُستفز في &quot;كسر عضم&quot;.. وهذا اسم زوجتي على هاتفي!
Lebanon News

حلّ الممثل السوري يزن السيد ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا على صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وأجاب على مجموعة من الأسئلة السريعة.

 

وكشف يزن السيد أنّه يحطم هاتفه بشكل مستمرّ، ودوّن كلمة "الحب" كاسم لزوجته على هاتفه الخاص. وتحدّث يزن السيد عن الصداقة الّتي تجمعه بزميله خالد القيش، مُعتبراً دور الأخير مُستفز في مسلسل "كسر عضم". كذلك أثنى يزن السيد على دور الممثل فايز قزق في العمل والمخرجة رشا شربتجي.

 

وتمنّى يزن السيد التمثيل مع النجمة هيفاء وهبي قائلاً: "هيفاء ممثلة خطيرة، وشكيتك لالله شو حلوة". كما اعتبر الممثل عبدالمنعم عمايري مثلاً أعلى له في التمثيل.

 

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الممثل يزن السيد في هذا الفيديو:

 
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