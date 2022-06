بريتني سبيرز تدخل القفص الذهبي مع سام أصغري... لماذا اعتُقل طليقها أثناء الحفل؟ (فيديو)

دخلت المغنية العالمية بريتني سبيرز القفص الذهبي وتزوّجت رسمياً من حبيبها الإيراني- الأميركي سام أصغري الخميس.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخميس., عاما, 28, أصغري, سام, الأميركي, الإيراني, حبيبها, من, رسميا, تزوجت, الذهبي, القفص, عاما, 40, سبيرز, بريتني, العالمية, المغنية,دخلت,دخلت المغنية العالمية بريتني سبيرز القفص الذهبي وتزوّجت رسمياً من حبيبها الإيراني- الأميركي سام أصغري الخميس.

LBCI News Lebanon

دخلت المغنية العالمية بريتني سبيرز، 40 عاما، القفص الذهبي وتزوّجت رسمياً من حبيبها الإيراني- الأميركي سام أصغري، 28 عاماً، الخميس.

وأقيم حفل الزفاف في منزل سبيرز بمدينة لوس أنجلوس بحضور مجموعة من النجوم العالميين.

وأكّدت مصادر لمجلة " بيبول " أن حوالي 60 ضيفاً حضروا الحفل، من بينهم الممثلة درو باريمور والنجمة مادونا وباريس هيلتون. وفي المقابل، لم يحضر ابنا بريتني سبيرز، من زوجها السابق كيفن فيدرلاين، وهما شون بريستون، 16 عاماً، وجايدن جيمس، 15 عاماً، الحفل، لكنهما قالا إنهما "سعيدان" لأمهما، وفقاً لمحامي فيدرلاين.

الإعلان

وبحسب المعلومات، فقد ارتدت سبيرز ثوباً من دار أزياء فيرساتشي، وسارت في الممر باتجاه عريسها على أغنية "Can't Help Falling in Love" لإلفيس بريسلي.

وفي محاولةٍ لإفساد الزفاف، تمكّن زوج النجمة السابق، جايسون أليكساندر، من دخول الحفل "بالتحايل" قبل أن تتدخل السلطات وتعتقله في الوقت المناسب.

ويُذكر أن سبيرز وألكساندر تزوجا عام 2004 لفترة دامت 55 ساعة فقط. وقال أثناء اعتقاله: "إنها زوجتي الأولى، وزوجتي الوحيدة".