"مهرجان الزمن الجميل" بدورته الخامسة هذا الخميس على الـ"LBCI...

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تعرض قناة الـ"LBCI" هذا الخميس "مهرجان الزمن الجميل" بدورته الخامسة، من تنظيم مؤسّس ورئيس المهرجان طبيب التجميل اللبناني الشهير دكتور هراتش ساغبازاريان، تأكيداً على دور لبنان الثقافي والفني، وتكريماً لعمالقة الفن والغناء والتمثيل لبنانيّاً وعربيّاً.الحفل من تقديم الإعلامية كارلا حداد، وأحيت لوحة الإفتتاح الفنانة تانيا قسيس التي قدّمت باقة مميّزة من أشهر أعمالها الفنية.رموز الغناء والتمثيل تمّ تكريمهم على مسرح "مهرجان الزمن الجميل"، مهرجان الوفاء لنجوم الوطن العربي على مُجمل أعمالهم ومسيرتهم المهنيّة الحافلة بالعطاء والإبداع، وهم "أمير الغناء العربي" ونقيب الفنانين في مصر هاني شاكر، النجمات القديرات صفيّة العمري، سميرة عبد العزيز، فاديا عبد الغني، شريفة فاضل، وناديا لطفي التي سلّمها الدكتور هراتش الدرع قبل رحيلها في المستشفى العسكري في مصر، النجم الكوميدي والدرامي حسام تحسين بك، النجمة نادين خوري، الفنانات القديرات جورجيت الصايغ، ماري سليمان، مايا يزبك، والإعلامية مريم شقير أبو جودة، والممثّلون النجوم عبد الله الحمصي (أسعد)، يوسف فخري (كوكو)، مادلين طبر، خالد السيّد، ليليان نمري، وداد جبّور، وعازف القانون الموسيقي محي الدين الغالي.وقائع الـ"Red Carpet" من تقديم الإعلامية كارين سلامة، وإطلالات المُكرّمين وضيوف الحفل من أهل الفن والثقافة والصحافة اللبنانية والعربية تعرضها الـ"LBCI" الخميس الساعة السابعة بتوقيت لبنان، وستعرض وقائع الحفل بعد نشرة الأخبار المسائية الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان. منتج منفّذ رالف معتوق، رئيس التحرير دومينيك أبو حنا، وإخراج روي لطيف.