في جولته الفنية الأخيرة... إلتون جون يظهر بوضع صحي جيد بباريس (فيديو)

بدا المغني البريطاني، إلتون جون، في وضع صحي جيد في حفلة أحياها السبت في باريس، ضمن جولة وداعية يختتم بها مسيرة فنية مستمرة منذ نصف قرن.

وقوبلت الأغنية بتصفيق طويل من الجمهور، الذي بلغ نحو 32 ألف شخص في مركز "ديفانس أرينا" الباريسي، وما كان من النجم البريطاني إلا أن أن نهض من أمام البيانو فوقف على المسرح وبادل جمهوره التحية.

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ووضع إلتون جون، 75 عاما، بذلك حدّاً للشائعات التي روجت أخباراً عن سوء حالته الصحية، مؤكداً أن جراحة الورك الّتي أجريت له في خريف 2021 باتت من الماضي.

وكانت الصحف الشعبية أثارت القلق لدى نشرها في الأول من حزيران الجاري صورة له على كرسي متحرك في مطار لايبزيغ الألماني، قبل عرض أغنية مصّورة مسجّلة سلفاً في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وسارع المغني إلى التعليق من خلال منشور عبر إنستغرام جاء فيه "الحقيقة هي أنني بصحة ممتازة، أحب حفلاتي وأعزف وأغني وأنا في أفضل مستوى". وقدم دليلاً حيًا على ذلك في باريس ، مع أنه بدا متعباً قليلاً في نهاية الحفلة التي دامت ساعتين ونصف ساعة.

وظهر النجم العالمي في الحفل مرتدياً سترة مطرزّة باللمعان، ومنتعلاً حذاءً رياضياً من لون أحمر مطابق للون عدستي نظارته المحاطتين بماسات صغيرة.

ويُتوقع أن يعود إلتون جون إلى باريس في حزيران 2023، وتشمل جولته الأخيرة أوروبا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.