فرقة "ميّاس" تحصد "الباز الذّهبي" في "America’s Got Talent"... إبداع لبناني بأبهى حلله! (فيديو)

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شاركت فرقة "مياس" اللبنانية الثلاثاء في برنامج "America’s Got Talent" وقدّمت عرضاً مبهراً استطاعت من خلاله أن تحصل على "الباز الذّهبي" من النّجمة صوفيا فيرغارا وتتأهّل مباشرةً إلى العروض النّهائية.وقالت صوفيا، 49 عاماً، قبل أن تضغط "الباز الذّهبي":" سأكون فخورة للغاية إذا ساعدتُ هذه الفرقة النسائية للوصول إلى العروض المباشرة النّهائية فهي تستحقّ بالفعل! أريد أن أكون جزءاً من هذا الإستحقاق!"، وصعدت إلى المسرح وعانقت أعضاء الفرقة.وشدّدت صوفيا قائلة: "ما من كلمات تعرب عن شعورنا في هذه اللحظة. هذا أجمل عرض راقص أشاهده في حياتي!".وأردف كويل عن المجموعة: "ستُحدثن فرقاً ونقطة تحوّل إيجابية. يمكن أن أقول إنّه أفضل عمل راقص رأيناه على الإطلاق".وقبل البدء بالأداء، أخبرت "مياس" الحكام أنّ اسم "الفرقة" يعني "تبختر اللبوات بكل فخر وغرور" باللغة العربية، وأشارت إلى الصعوبات التي تواجهها النساء الراقصات في البلاد العربية والمعارك التي يخضنها.