بعد انتشار صورة لبيكيه مع فتاة "غامضة"... ظهور ملامح "التعب والحزن" على شاكيرا (صور)

رصدت كاميرات المصورين النجمة العالمية شاكيرا داخل سيارتها وظهرت ملامح التعب على وجهها بشكل واضح.

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LBCI News Lebanon

بعد أيام من ظهور نجم كرة القدم الإسباني، جيرار بيكيه، برفقة امرأة غامضة في حفلة بمدينة ستوكهولم، رصدت كاميرات المصورين النجمة العالمية شاكيرا داخل سيارتها الثلاثاء، وظهرت ملامح التعب على وجهها بشكل واضح.

ويُذكر أن شاكيرا أعلنت انفصالها عن بيكيه الشهر الماضي، وذلك بعد فضيحة خيانته لها مع مضيفة.

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وتُظهر الصور المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، 45 عاما، حزينة ومتعبة خلف مقود سيارتها أثناء عودتها إلى منزلها في برشلونة.

وكانت قد انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة لجيرارد بيكيه، 35 عاما، مع امرأة غامضة في حفلة بمدينة ستوكهولم السويدية، مرتدياً سترة بغطاء رأس.

وبحسب المعلومات، فقد حاولت الصحافة الإسبانية التعرف إلى الفتاة الغامضة، إلا أنها لم تتمكن من تحديد هويتها.