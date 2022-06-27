فنّ
27 حزيران 2022 - 03:38
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هجوم شرس على راغب علامة بعد تصريحه "محمد بن زايد رئيس دولتي وقيادات لبنان لا تمثلني"

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هجوم شرس على راغب علامة بعد تصريحه &quot;محمد بن زايد رئيس دولتي وقيادات لبنان لا تمثلني&quot;
Lebanon News

لم يمرّ تصريح السوبر ستار راغب علامة لدى سؤاله عن حقيقة حصوله على الجنسيّة الإماراتيّة مرور الكرام، بل شنّ عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً شرساً على الفنان اللبناني وتصدّر إسمه الترند على تويتر في الساعات الماضية بلبنان.

 

في التفاصيل، صرّح راغب علامة في لقاء تلفزيوني "اعتز إنّي اليوم أنتمي إلى الإمارات العربيّة المتحدة بشكل أو بآخر، ورئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد، والحاكم الّذي يحكمني بدبي هو الحاكم المتطوّر والعظيم الشيخ محمد بن راشد".

 

وتابع راغب علامة: "هذه القيادة هي قيادتي وتمثلّني، وقيادات بلدي لبنان لا تمثلني. من يمثلني قيادة الإمارات العربية المتحدة".

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