فنّ
27 حزيران 2022 - 04:38
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كارين رزق الله تدافع عن راغب علامة.. والأخير يصف منتقديه بـ "كلاب عند زعمائهم"

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كارين رزق الله تدافع عن راغب علامة.. والأخير يصف منتقديه بـ &quot;كلاب عند زعمائهم&quot;
Lebanon News

دافعت الممثلة اللبنانيّة كارين رزق الله عن الفنان راغب علامة، فدوّنت في تغريدة "الفنان اللي مرتاح وعم يشتغل ما الو مصلحة يحكي الصراحة لأن بيزعّل الناس منو. فلما بيحكي وبينتقد لازم تشكروه عصراحتو وتحترموه لأن وطنيتو عم تغلب مصالحو الشخصية! راغب علامة اكتر وطنية من كل حكّام لبنان".

 

بدوره، ردّ راغب علامة على كارين رزق الله بالقول "بالنسبة للنفايات البشرية اذا ظهروا عندك اطرديهم ببلوك ورح يعملوا حسابات وهمية جديدة حتى يلحقوكي متل الكلاب. هيك تعودوا يعيشوا "كلاب عند زعماءهم اللي حارمينهم نعمة الحياة" مبسوطين بدون ابسط مقومات الحياة".

 
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