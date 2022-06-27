رامي عياش: "بيروت شو صاير بالدني؟"... وراغب علامة يردّ: "انا ما خانني التعبير"

غرّد البوب ستار رامي عياش عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً " يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدني؟ حتى لو بخونك التعبير بس الحب اللي بقلبك لبلدك ما بيتخبى".

وقام السوبر ستار راغب علامة بإعادة نشر التغريدة، وردّ بالقول "عزيزي رامي بشكرك. وأتمنى ان كل اصدقائنا الفنانين ما يسكتوا عن اللي صاير ببلدنا وما يخافوا من كلمة الحق".

وتابع علامة "لكن للتوضيح: انا ما خانني التعبير لا بل اللي بقلبي اكتر من هيك بكتير وما قلت كل اللي بقلبي خصوصًا بعد الدمار اللي عم نشوفه ببلدنا الجريح بسبب الفساد السياسي".

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يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدني . حتى لو بخونك التعبير بس الحب اللي بقلبك لبلدك ما بيتخبى. — ABO ÃRAM رامي عياش (@RamyAyach) June 26, 2022