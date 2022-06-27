مارسيل خليفة بصورةٍ من المستشفى في الرباط... إليكم التفاصيل

كشف الفنان اللبناني مارسيل خليفة أنّه تعرّض لوعكةٍ صحيّةٍ دخل على اثرها الى المستشفى في الرباط، ونشر صورةً من داخل المستشفى وأرفقها بالتفاصيل عبر صفحته الموثّقة على فيسبوك.

وجاء في منشور الفنان مارسيل خليفة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمّت به على حين غرة. لكني، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وأيديهم، حتّى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية. عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهنَّ قاموا بأكثر من واجبهم/واجبهن في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية".

وأضاف خليفة "لكني أشعر أن ما تعرضت له من "تحرّش" عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أدّيت رسالتي بنبل، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله".

وختم مارسيل خليفة منشوره على فيسبوك بالقول "أطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا/سهرن على راحتي، أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة .. لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل".