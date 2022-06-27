نجم سلسلة أفلام "أكوامان" جايسون موموا يدعو العالم للتحرك من أجل حماية المحيطات

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دعا نجم سلسلة أفلام "أكوامان" الأميركي جايسون موموا، الأحد، العالم للتحرك من أجل حماية الموارد البحرية، عشية انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في لشبونة يتمحور حول حماية المحيطات.وجاء تصريح موموا خلال لقاء أقيم قرب لشبونة شارك فيه نحو مئة من الشباب من مختلف الجنسيات للبحث في إجراءات تعزز جهود حماية المحيطات وتسرّعها.وقال الممثل "إنّ المحيطات تحتاج إلى مساعدتنا"، مضيفاً "علينا أن نسعى إلى تصحيح الأخطاء التي تسبّبنا بها، فعالمنا لن يبقى كما نعرفه في ظل غياب محيطات سليمة".وانضمّ إلى موموا والمشاركين من مختلف البلدان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا والأمين العام للامم المتحدة البرتغالي انطونيو غوتيريش الذي دان تباطؤ المسؤولين السياسيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المحيطات.ومن المرتقب أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة اعتباراً من الاثنين في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات الذي تتشارك في تنظيمه البرتغال وكينيا، وكان مقرراً في نيسان 2020، لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19.ويشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من تموز في العاصمة البرتغالية رؤساء عدد من الدول وممثلون عن الحكومات ومسؤولون في شركات وقادة منظمات غير حكومية ومجموعة من العلماء، بهدف إجراء مباحثات واقتراح حلول من شأنها أن توفر حماية للمحيطات.