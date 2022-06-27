عن طريق الخطأ... ابن بن أفليك يصطدم بسيارة في معرض للسيارات الفاخرة (فيديو)

اصطدم ابن النجم العالمي بن أفليك، سامويل أو Samuel بسيارة في معرض للسيارات الفاخرة.

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LBCI News Lebanon

اصطدم ابن النجم العالمي بن أفليك، سامويل أو Samuel بسيارة في معرض للسيارات الفاخرة.

وبحسب المعلومات، فقد كان سامويل، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، يجلس خلف عجلة قيادة سيارة لامبورغيني عندما اصطدم عن طريق الخطأ بسيارة "بي إم دبليو" في المعرض بولاية لوس أنجلوس.

وفي التفاصيل، فكان سامويل قد رافق والده وحبيبة الأخير، جينيفر لوبيز، الأحد إلى معرض لبيع السيارات الفاخرة، للبحث عن سيارة جديدة.

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وسمح أفليك لابنه بالجلوس في مقعد السائق داخل سيارة "لامبورغيني أوروس" صفراء، أثناء تشغيل المحرك، إلا أن سامويل غيّر وضع السيارة إلى "الرجوع للخلف"، ما أدّى إلى اصطدامها عن طريق الخطأ بسيارة "بي إم دبليو" بيضاء كانت متوقفة خلفها.

وشوهد أفليك وهو يواسي ابنه بعناقٍ حارٍ في أعقاب الحادث، كما شوهدت لوبيز وهي تمسك بيد سامويل أثناء مغادرتهما المكان.