إستقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقيّة المصريّة: "قرار نهائي"

فجّر الفنان المصري هاني شاكر مفاجأةً من العيار الثقيل بإعلان استقالته من منصب نقيب للمهن الموسيقيّة في مصر مباشرةً على الهواء، وذلك أثناء مداخلةٍ هاتفيّةٍ ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح هاني شاكر أنّه اتّخذ قرار الإستقالة ليس فقط بسبب الوقائع الأخيرة بل نتيجة ضغوط سابقة أيضاً، مؤكّداً أن قراره نهائي ولا رجعة فيه.

وكان قد سبق إستقالة هاني شاكر وقوع مشادّة كلاميّة بين كبير عازفي الإيقاع سعيد الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقيّة، بسبب اعتراض سعيد على منح ترخيص مزاولة مهنة لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، وذلك ضمن المؤتمر الصحفي الّذي أعدته النقابة مباشرةً على الهواء.