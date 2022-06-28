فنّ
28 حزيران 2022 - 09:13
Back

هل تبيع آمبر هيرد هدايا إيلون ماسك لدفع تعويضات جوني ديب؟

هل تبيع آمبر هيرد هدايا إيلون ماسك لدفع تعويضات جوني ديب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار جوني ديب, إيلون ماسك,آمبر هيرد ,هل تبيع آمبر هيرد هدايا إيلون ماسك لدفع تعويضات جوني ديب؟
episodes
هل تبيع آمبر هيرد هدايا إيلون ماسك لدفع تعويضات جوني ديب؟
Lebanon News
أفادت صحيفة "ماركا" أنّ الممثّلة آمبر هيرد ستبيع الهدايا الثمينة التي كانت قد حصلت عليها من الملياردير إيلون ماسك كي تتمكّن من تسديد التعويضات التي فرضتها المحكمة عليها لصالح طليقها جوني ديب.
الإعلان

وكشفت الصّحيفة أنّ هيرد تلقت العديد من الهدايا عندما كانت على علاقة بمؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك كما تلقّت سيارة تيسلا موديل إكس المميّزة والسريعة التي تبلغ قيمتها نحو 130 ألف دولار أميركي.
  
ويشار إلى أن هيرد خسرت قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع. ويتوجب عليها دفع 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى 350 ألف دولار كـ"تعويضات عقابية"، وهو الحد الأقصى القانوني في ولاية فرجينيا.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً