"الناس تقول حسام حبيب أخذ فلوسها"... شيرين عبد الوهاب تردّ للمرّة الأولى!

"ممكن أسألك سؤال خاص، لو حابّة تجاوبي عليه: هو حسام فعلاً زي ما الناس بتقول أخذ فلوسك؟"، إنّه السؤال الّذي طرحه أحد المتابعين على النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق انستغرام.

وردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرّة الأولى على الموضوع الشائك كاشفةً حقيقة استيلاء طليقها الفنان حسام حبيب على ثروتها، فقالت:

"بصراحة حق الله ان حسام عمره ما اخذ منّي فلوس ولا استفاد منّي ماديّاً بل بالعكس تماماً انا ماعرفتش أحوّش فلوس ليّا غير لمّا اتجوّزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماماً هو كان بيحافظ ليّا على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدّام ربّنا ودي الحقيقة".