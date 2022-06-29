فنّ 29 حزيران 2022 - 07:05 29/06/2022 07:05:17 "تبخرت الحماسة"... هل يعتزل وودي آلن السينما العالمية؟

لم يستبعد المخرج الأميركي وودي آلن، في مقابلة أُجريت معه أن يكون فيلمه المقبل آخر عمل سينمائي له.

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LBCI News Lebanon

لم يستبعد المخرج الأميركي وودي آلن، في مقابلة نادرة أُجريت معه الثلاثاء، أن يكون فيلمه المقبل الذي سيصور في باريس آخر عمل سينمائي له. وأجرى الممثل أليك بالدوين حديثاً دام نصف ساعة مع آلن، البالغ من العمر 86 عاماً، والذي دُمرت سمعته في الولايات المتحدة بعدما اتهمته ابنته بالتبني بالاعتداء عليها جنسياً في طفولتها. الإعلان وقال المخرج في بثٍ مباشر على حساب بالدوين عبر إنستغرام: "ربما سأنجز هذا الفيلم الإضافي لكنّ الحماسة تبخرت بقدر كبير". وأضاف: "لم أعد أستمتع كثيراً بإنجاز فيلم وعرضه على الشاشة الكبيرة"، مشيراً إلى التغيّرات التي تشهدها الصناعة السينمائية بفعل الإقبال المتزايد على البث التدفقي. وأضاف: "سأنجز فيلماً آخر، وبعد ذلك سأرى كيف أشعر".

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