من وادي قنوبين... داليدا خليل تطلّ عبر الـLBCI مع أولاد شقيقتها (فيديو)

أطلّت الممثلة اللبنانية داليدا خليل ضمن الجولة السياحية التي تقوم بها الـLBCI في لبنان تحت عنوان "يا هلا"، مباشرةً من وادي قنوبين في شمال لبنان، أي المنطقة الّتي ترعرعت فيها طيلة 18 عاما قبل نزوحها إلى بيروت.
ودعت داليدا خليل السواح واللبنانيين، المقيمين والمغتربين، إلى زيارة المنطقة، الّتي تتميز بطبيعتها الفريدة من نوعها والمونة اللبنانية الأصيلة، بالإضافة إلى المعالم الدينية وبخاصةٍ دير مار أنطونيوس قزحيا، الّذي يقصده الناس لنيل نعمة الشفاء.
كما دعا أولاد شقيقة الممثلة داليدا الناس إلى زيارة المنطقة والتمتع بجمالها والأنشطة كافة مع بداية موسم السياحة.