نادر الأتات يترجم صفات أهل "الضيعة" في جديده... ورواد عليو تشاركه البطولة!

"الضيعة يعني الأرض، يعني الإنتماء والأصالة، يعني الرواق بعيد عن ضجيج المدينة وصخبها، يعني الطيبة والنخوة، خلّونا نحافظ على صفات الضيعة ونحملها بقلوبنا قد ما بعدنا وتغربنا، ونضل نحبها لو من بعيد”، بهذه الكلمات أعلن النجم نادر الأتات عن صدور أغنيته الجديدة بعنوان “الضيعة” بالتعاون مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

وتندرج أغنية "الضيعة" ضمن اللون الشعبي، وهي من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي، أمّا الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولته الممثلة السورية رواد عليو.

وتترجم الأغنية صفات أهل "الضيعة" الطيبة والأصالة، وحقق العمل فور صدوره رواجًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.