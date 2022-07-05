بعد زواجها من سام أصغري... بريتني سبيرز تستمتع بأشعة الشمس خلال شهر العسل (فيديو)

ظهرت النجمة بريتني سبيرز في مقطع فيديو على إنستغرام بلباس السباحة أثناء تمضية "شهر العسل" مع زوجها سام أصغري.

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LBCI News Lebanon

ظهرت النجمة العالمية بريتني سبيرز في مقطع فيديو على إنستغرام وهي تستعرض جسدها بلباس السباحة أثناء تمضية "شهر العسل" مع زوجها سام أصغري، وذلك بعد دخولهما القفص الذهبي في الشهر الماضي.

ونشرت المغنية الأميركية، 40 عاما، مقطع فيديو "مثير" على حسابها الشخصي، ظهرت فيه على أحد الشواطئ مرتديةً "البيكيني" باللون الأخضر والوردي ونقشة الفهد.

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وفي منشورها، اشتكت بريتني سبيرز من "قلة الشمس" معلقةً: "لم تظهر أشعة الشمس في شهر العسل!!! إنها تمطر قططًا وكلابًا".

وفي نهاية الفيديو، أرفقت مقطعاً سريعاً لطبق من الفواكه الاستوائية المقطوعة بدقة.