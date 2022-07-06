بعد وفاة بيار شمعون... تحذير من نقابة الممثلين في لبنان!

بعد وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون، أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً ردّت فيه على الاتهامات الّتي طالت مجلس ادارتها بالتقصير وعدم متابعة حالة الراحل الصحية في مرحلة مرضه.

إليكم نصّ البيان الصادر عن نقابة الممثلين في لبنان:

"مرّة أخرى وبإسم الجسم الفنّي في لبنان، تتقدّم نقابة الممثلين من أسرة الزميل الغالي بيار شمعون خاصّةً، ومن الأسرة الفنيّة عامةً، بأحرّ التعازي راجين من الله ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

يهمّنا ان نوضح للرأي العام ولمن لا يعلمون إطلاقاً عمّا تقوم به النقابة تجاه زملائها، وتحديداً لبعض الّذين لا علاقة لهم بالنقابات الفنيّة، التالي:

إن نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان كانت ولا زالت وضمن طاقتها، السند المساعد لمنتسبيها وغير منتسبيها، ونحن لا نعلن ذلك للملأ، فهذا شأن خاص يحفظ السريّة التامّة لجميع الزملاء.

ما قامت به النقابة ولا زالت، واضح للعيان ولجميع أعضاء الهيئة العامة ولا داعي للمزايدة.

إن وزارة الصحّة اللبنانيّة وعبر مدير العناية الطبيّة فيها الدكتور جوزيف الحلو كانت ولا زالت تمدّ يد العون عند الطلب منها مساعدة أي زميل يتعرّض لحالة صحيّة طارئة.

إنّ عدداً كبيراً من الزملاء كانوا ولا زالوا وعند الطلب إليهم، يهبّون لمساعدة اي زميل يتعرّض لعارض صحّي، وكذلك أصدقاء النقابة من منتجين ومحبّين.

إن صندوق التعاضد الموحّد للفنانين لا يزال وضمن طاقته، يقف الى جانب منتسبيه عند الحالات الطارئة.

إنّ الحالة الصحيّة السيئة الّتي وصل إليها الزميل الغالي بيار شمعون، لم يكن مجلس الإدارة على علم بها، ولم يتواصل أحد معنا بهذا الشأن، ولو تم ذلك، كما وقفنا الى جانب العديد من الزملاء وبصمت ودون أي بروباغندا إعلاميّة، كنا سنقف الى جانب الزميل بيار بكلّ ما نملك من امكانات.

نربأ بكلّ المحبّين عدم الرد على بعض المغالطات والتجنّي التي يقوم بها بعض من لا يعلم شيئاً عن دور النقابة الفاعل.

إن مجلس إدارة نقابة الممثلين في لبنان يحذر المغرضين من مغبة التطاول على النقابات الفنية تحت طائلة الملاحقة القانونية".