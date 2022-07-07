خلال حفل في الولايات المتحدة... كارلوس سانتانا يتعرض لوعكة صحية على المسرح

أُدخل عازف الغيتار الشهير كارلوس سانتانا المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية على المسرح خلال حفلة في شمال الولايات المتحدة.

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LBCI News Lebanon

أُدخل عازف الغيتار الشهير كارلوس سانتانا المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية على المسرح الثلاثاء خلال حفلة في الهواء الطلق في شمال الولايات المتحدة.

ونشر الفنان الأميركي- المكسيكي، البالغ من العمر 74 عاما، عبر فيسبوك أنه "نسي" أن يأكل ويشرب الماء قبل الحفلة، مشيراً إلى أنه تعرض لحالة "جفاف" أدت إلى فقدانه الوعي على المسرح.

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وقال مطمئناً محبيه: "أنا على ما يرام ولا داعي للقلق".وكان الموسيقي يحيي حفلة في الهواء الطلق في كلاركستون، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من ديترويت، عندما وجد نفسه "منهكا من الحرّ والجفاف"، وفق ما كتب مدير أعماله مايكل فريونيس عبر موقع العازف على الإنترنت.

وأرجئت حفلة كان مقررا أن يحييها سانتانا الأربعاء في بنسلفانيا.

ويُصنَّف سانتانا المولود في المكسيك، من أفضل عازفي الغيتار في العالم، وفاز خلال مسيرته بعشر جوائز "غرامي"، أبرز مكافآت القطاع الموسيقي الأميركي.