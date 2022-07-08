هيفاء وهبي تطرح التيزر الخاص بـ "تيجي".. جمهور الديفا ينتظر جديدها الليلة!

مع إقتراب موعد إصدار جديدها، طرحت الديفا هيفاء وهبي الفيديو الترويجي الخاص بفيديو كليب أغنية "تيجي"، وذلك عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.

"كونوا أول من يعلم"، بهذه العبارة شوّقت النجمة هيفاء وهبي جمهورها لفيديو كليب أغنية "تيجي" المُنتظر، وحدّدت موعد إطلاق العمل الجديد وهو يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "تيجي" للفنانة هيفاء وهبي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار، أمّا الفيديو كليب الّذي تمّ تصويره في لبنان على مدى يومين فهو تحت إدارة المخرج سليم الترك.