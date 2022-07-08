محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر: "ممنوع تناول السيرة الشخصيّة للمطربة"

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LBCI News Lebanon

اتّخذت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب قرارها بمقاضاة الوسائل الإعلاميّة الّتي تتناول تفاصيل حياتها الشخصيّة، وذلك بعدما بات التركيز مؤخراً على خلافاتها مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب.

في التفاصيل، أصدر محامي الفنانة شيرين الأستاذ حسام لطفي بياناً جاء فيه إنّه "يحذّر من تناول السيرة الشخصية للمطربة أو نسب أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حيث يكفل القانون تعويضات مدنية لأي أضرار تلحق بمحاولة النيل من الحياة الخاصة للمواطنين".