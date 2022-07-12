لين حايك "كبرانة ومتغيّرة كتير" بعد مرور 6 سنوات على The Voice Kids... هكذا أصبحت في Pop Quiz (فيديو)

حلّت الفنانة اللبنانيّة الشابة لين حايك ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وذلك بعد مرور 6 سنوات على فوزها ببرنامج المواهب The Voice Kids.

في التفاصيل، كشفت لين حايك أنها تبلغ من العمر 18 عاماً، وسردت فيPop Quiz أن عبارة "كبرانة ومتغيّرة كتير" ترافق ردود الفعل حين يلتقي الناس بها، وهو الأمر الّذي تجده غريباً وطريفاً في الوقت عينه. وأعلنت لين أنها تدرس المسرح في الجامعة، وتتمنى التمثيل مع الممثل اللبناني باسم مغنية والممثل السوري باسل خياط.

ولكن هل ستتزوّج لين حايك بعد 5 سنوات؟ تقول في Pop Quiz "بعد 5 سنين، بدّي شوف درسي ومستقبلي وشغلي".

وتحدّثت لين حايك خلال اللقاء بلهجات مختلفة كاشفةً للمرّة الأولى عن إتقانها للهجة البريطانية والمصرية والخليجية، كما غنّت أغنية "لو نويت" لسلطان الطرب جورج وسوف.

شاهدوا نجمة The Voice Kids لين حايك بعدما أصبحت صبية جميلة في هذا الفيديو: