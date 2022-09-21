بعد عقود على إغلاقها... افتتاح أول صالة سينما في كشمير (فيديو)

افتُتحت الثلاثاء صالة سينما جديدة في سريناغار في ولاية كشمير، للمرة الأولى منذ عقود بعدما أغلق متمردون انفصاليون دور السينما أواخر ثمانينات القرن الفائت.

وقال رئيس الإدارة الهندية في ولاية جامو وكشمير مانوج سينها خلال حفل الافتتاح الذي حضره ممثلون عن الحكومة والأجهزة الأمنية، إنّ افتتاح صالة السينما هو مؤشر على رغبة الحكومة في "إرساء السلام" بالمنطقة.

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وأضاف أن "افتتاح صالة السينما يعكس صورة كشمير التي تشهد تغييراً".

وستُتاح صالة السينما أمام الجمهور الأسبوع المقبل. ووعدت إدارة سينها بفتح 10 دور سينما أخرى في منطقة تضم سكاناً غالبيتهم من المسلمين ووضعتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحت إدارتها المباشرة بعد عقود من الاشتباكات بين القوات الهندية والمتمردين.

وكانت المنظمات الانفصالية أقفلت معظم صالات السينما سنة 1989، وهو العام الذي بدأ فيه التمرد ضد الحكم الهندي. واعتبر المتمردون أنّ عرض أفلام بوليوود الشهيرة يشكل هيمنة للإمبريالية الثقافية الهندية في كشمير.