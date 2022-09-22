ماجدة الرومي تؤهّل طريق المصنع بالإضاءة والاشارات.. "الله يكتّر من أمثالك" (صور)

وفت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي بوعدها للممثلة نادين الراسي، وقامت بتأهيل طريق المصنع حيث توفي الفنان الراحل جورج الراسي، وذلك عبر إضافة الإضاءة والإشارات التحذيريّة للسائقين.

ونشرت الفنانة ماجدة الرومي الصور الأولى للطريق بعد تأهيله، وعلّقت عبر تويتر بكلمات أغنياتها الشهيرة قائلةً "ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت إهدي العتمة شموع".

بدورها، شكرت نادين الراسي ماجدة الرومي مجدداً، فغرّدت التالي: "متل ما وعدتيني وقبل جنّاز الأربعين. وبإذن الرَّب خطوتك رح تكون أوّل خطوة بمشوار الأمن والسلامة. الله يكتِّر من أمثالِك يا حبيبة القلب يا غالية لأنّو ما عِنّا دولة أصلًا نتّكل عليها ونأمّنا عاولادنا وطرقاتنا وبلدنا للأسف! ما بتحبّي قلِّك شكرًا فا رح قلِّك بحبّك ماجدة".

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ما جيت صادق دموع

ولا دين الظلام

جيت إهدي العتمة شموع #ماجدة_الرومي pic.twitter.com/PtHTffyYJw — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 21, 2022

pic.twitter.com/aciJAC4CXQ — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 21, 2022