شيرين عبد الوهاب ترقص برومانسيّة كبيرة (فيديو)

اتّجهت الأنظار في الساعات الماضية نحو النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب، بعدما تداول محبّوها مقطع فيديو جديد لها عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو عفوي وهي تتمايل وترقص برومانسيّة كبيرة على إيقاع أغنيتها الجديدة المُتوقّع صدورها قريباً والّتي تحمل عنوان "المترو".

وفي حين سعى البعض لمعرفة هوية الشاب الّذي رقصت شيرين عبد الوهاب معه، أعرب آخرون عن سعادتهم بالفيديو المنشور لنجمتهم المُفضلة لأنها بدت في غاية الفرح بعد الأزمات الّتي مرّت بها في الآونة الأخيرة.

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