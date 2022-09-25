سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين يتراجعان عن قرار الطلاق

بعد شهر من تقدّم جينيفر فلافين بطلب الطلاق من زوجها النجم الأميركي سيلفستر ستالون، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بخبر تراجع الثنائي عن قرار الطلاق.

وفي حديث حصري مع موقع "الصفحة السادسة"، أشار متحدث بإسم النجم إلى أن سيلفستر وجينيفر قررا أن يتصالحا موضحاً: "قررا أن يجتمعا في منزلهما وتحدثا وتمكنا من تسوية خلافاتهما وهما سعيدان للغاية".

ويبدو أن المنشور الذي شاركه ستالون في مطلع الأسبوع مع جمهوره عبر حسابه على إنستغرام حيث ظهر ممسكاً بيد زوجته في صورة قديمة لهما كان تمهيداً لخبر عودتهما لبعضهما بعضاً.