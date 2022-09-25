فنّ
25 أيلول 2022 - 03:25
Back

سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين يتراجعان عن قرار الطلاق

سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين يتراجعان عن قرار الطلاق Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصالحة, طلاق, سيلفستر ستالون,جينيفر فلافين,سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين يتراجعان عن قرار الطلاق
episodes
سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين يتراجعان عن قرار الطلاق
Lebanon News

بعد شهر من تقدّم جينيفر فلافين بطلب الطلاق من زوجها النجم الأميركي سيلفستر ستالون، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بخبر تراجع الثنائي عن قرار الطلاق.

 

وفي حديث حصري مع موقع "الصفحة السادسة"، أشار متحدث بإسم النجم إلى أن سيلفستر وجينيفر قررا أن يتصالحا موضحاً: "قررا أن يجتمعا في منزلهما وتحدثا وتمكنا من تسوية خلافاتهما وهما سعيدان للغاية".

  

ويبدو أن المنشور الذي شاركه ستالون في مطلع الأسبوع مع جمهوره عبر حسابه على إنستغرام حيث ظهر ممسكاً بيد زوجته في صورة قديمة لهما كان تمهيداً لخبر عودتهما لبعضهما بعضاً.

الإعلان

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)


الإعلان
إقرأ أيضاً