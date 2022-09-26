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26 أيلول 2022 - 05:47
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كيم كارداشيان تُشارك في عرض أزياء "دولتشي أند غابانا" ضمن أسبوع الموضة في ميلانو (فيديو)

تعاونت كيم كارداشيان مع دار أزياء "دولتشي أند غابانا" في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو. Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطعم., المعكرونة, طبقا, تتناول, البلاتيني, الأشقر, بشعرها, كارداشيان, لكيم, الأسود, بالأبيض, فيلم, إيطاليا, شمال, الواقعة, المدينة, متروبول, مركز, الإيطالية, الدار, مقر, الواقع, تلفزيون, نجمة, ميلانو, الموضة, أسبوع, الرابع, اليوم, غابانا, أند, دولتشي, أزياء, دار, كارداشيان,كيم,تعاونت كيم كارداشيان مع دار أزياء "دولتشي أند غابانا" في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو.
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كيم كارداشيان تُشارك في عرض أزياء &quot;دولتشي أند غابانا&quot; ضمن أسبوع الموضة في ميلانو (فيديو)
Lebanon News

طغى على اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو عرض لمجموعة "دولتشي أند غابانا" صُممت بالتعاون مع كيم كارداشيان.

 
وتهافت محبو نجمة تلفزيون الواقع بأعداد كبيرة إلى مقر الدار الإيطالية في مركز متروبول في المدينة الواقعة شمال إيطاليا، آملين في رؤية كارداشيان إثر الحملة الإعلانية الضخمة عبر الشبكات الاجتماعية.
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وعُرض في خلفية المنصة أثناء الحدث فيلم بالأبيض والأسود لكيم كارداشيان بشعرها الأشقر البلاتيني، وهي تتناول طبقاً من المعكرونة في المطعم. كما تضمن الشريط لقطات بطيئة تُظهر النجمة الأميركية وهي تقوم بحركات عادية كمسح فهما أو تناول قطعة من الخبز.
 
ومشت العارضات على المنصة على وقع موسيقى حماسية لتقديم مجموعة الأزياء بعنوان "تشاو كيم" التي اختارت قطعها نجمة تلفزيون الواقع من مجموعات الدار الإيطالية بين 1987 و2007.
 
وتشمل المجموعة نسخاً مجددة من قطع تاريخية بينها بزات كاملة وفساتين ضيقة وكورسيهات وملابس داخلية شفافة أو من الدانتيل، إضافة إلى أزياء مريحة وسراويل جينز أو قمصان "كروب توب".
 
وحضرت في القاعة كريس جينر والدة كيم، وابنتها نورث وإحدى شقيقاتها في الصف الأول برفقة المصممين دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا.
 

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