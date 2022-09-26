سعد لمجرد ينشر الصور الأولى من زفافه.. وما هي أمنيته في هذه المناسبة؟

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد الصور الأولى من حفل زفافه مع زوجته غيثة العلاكي، وذلك عبر حسابه المُوثّق على تطبيق الصور انستغرام.

وتوجّه الفنان سعد لمجرد برسالةٍ إلى جميع محبّيه، فدوّن: "شكراً للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكلّ من هنّأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كلّ انحاء العالم بدون استثناء".

وأضاف سعد "شكراً لكلّ من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة".

وختم لمجرد رسالته قائلاً "أمنيتي أن أصافح كلّ محبّ اينما وجد لأعبّر لكم عن شكري وعن إمتناني على الدعم الموصول. جعل الله ايامكم كلّها فرحاً وسروراً وسعادة".