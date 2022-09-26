مخرج إيراني يدعو إلى "التضامن" مع المتظاهرين في بلده (فيديو)

حضّ المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز جائزة أوسكار مرتين، الأحد الناس في جميع أنحاء العالم على "التضامن" مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في إيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقفيها من شرطة الأخلاق الإيرانية.

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وأشاد فرهادي بـ"النساء التقدميات والشجاعات اللواتي قدن الاحتجاجات من أجل حقوقهن الإنسانية إلى جانب الرجال"، على خلفية موجة الاضطرابات التي تهز إيران منذ وفاة أميني البالغة 22 عاماً.

وقال فرهادي في رسالة بالفيديو على إنستغرام: "هنّ يبحثن عن حقوق بسيطة لكنها أساسية حرمتهنّ منها الدولة لسنوات".

وأضاف "لقد سلك هذا المجتمع، وخصوصاً هؤلاء النساء، طريقاً قاسياً ومؤلماً للوصول إلى هذه النقطة، وقد بلغن بوضوح حالياً محطة مفصلية".

وتابع المخرج قائلاً: "رأيت الغضب والأمل في وجوههنّ وطريقة سيرهنّ في الشوارع. أحترم بشدة نضالهنّ من أجل الحرية وحقهنّ في اختيار مصيرهنّ، رغم كل الوحشية التي يتعرضن لها".

وأشار مقربون من المخرج إلى أن أصغر فرهادي موجود حالياً في طهران.

وقُتل ما لا يقل عن 41 شخصاً، بينهم عناصر من قوات الأمن، بحسب حصيلة رسمية، فيما تؤكد مجموعات حقوقية أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

أما بالنسبة للمخرج، المعروف بأفلامه التي تتناول التحديات اليومية في حياة الناس، فقد فاز مرتين بجائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، عن فيلم "A Separation" عام 2011، وفيلم "The Salesman" في 2016.