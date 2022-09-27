بعد انفصالها عن حبيبها... ظهور كلوي كارداشيان وميشيل موروني معا في ميلانو (صورة)

انتشرت صورة كلوي كارداشيان برفقة الممثل الإيطالي ميشيل موروني خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

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LBCI News Lebanon

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار صورتها برفقة الممثل الإيطالي ميشيل موروني خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

ورصدت عدسات المصورين كلوي كارداشيان، 38 عاما، في وضعية قريبة جداً من النجم الإيطالي، 31 عاما، قبل عرض أزياء "دولتشي أند غابانا" في نهاية الأسبوع.

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ونشر ميشيل موروني صورةً عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام مع كلوي كارداشيان خلف كواليس عرض الأزياء، ظهر فيها يلف ذراعه حولها ويبدو أنه يهمس في أذنها.

وبالتالي، فقد شارك أحد المعجبين مقطع فيديو يظهر فيه موروني وكارداشيان وهما يتحدثان بشكلٍ مطول قبل أن يرقصا سويا.

والجدير بالذكر أن النجمة الأميركية من أصول أرمنية كانت قد شاركت مؤخرا الصورة الأولى لابنها المولود حديثاً من أم بديلة برفقة حبيبها السابق تريستان طومسون، الّذي انفصلت عنه بسبب خيانته لها.