ليلي كولينز تُشوق جمهورها بإطلالتها الجديدة في الموسم الثالث من "إيميلي في باريس" (صورة)

كشفت الممثلة ليلي كولينز النقاب عن قصة شعرها الجديدة قبل انطلاق الموسم الثالث المرتقب من مسلسل "إيميلي في باريس" أو Emily In Paris.
وانتقلت الممثلة، البالغة من العمر 33 عامًا، التي تلعب دور "إيميلي كوبر"، إلى منصة إنستغرام خلال هذا الأسبوع لتتباهى بقصة شعرها الجديدة أمام جمهورها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام منصة نتفليكس بنشر الإعلان التشويقي للموسم الجديد من المسلسل، حيث يمكن رؤية النجمة وهي تفكر في اتّخاذ "قرار صعب'' انعكس على قيامها بقصّ شعرها بطريقة جديدة غطت فيها جبهتها.
وأعلنت شركة نتفليكس عن تاريخ إصدار المسلسل الجديد في 21 كانون الأول، الّذي سيشهد شخصية إيميلي كوبر وهي تمنح نفسها فرصة جديدة.